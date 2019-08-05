Неуставная пастораль. Дворы в Невском районе избавили от картин сельской жизни

Овцы в венках годами мирно паслись за мусорной площадкой в Невском районе Петербурга, но не смогли остаться незамеченными. Коммунальные службы отнеслись к деревенскому пейзажу со всей строгостью и сровняли его со стеной.

Об утерянном украшении двора на проспекте Елизарова, 32, «Фонтанке» 5 августа сообщил местный житель Сергей. По его словам, красок хозяйственной постройке добавили ещё восемь лет назад с его подачи. Он подыскал художника и попросил изобразить что-нибудь своё, родное. Так на одной из стен появился кусочек деревенской природы.

Обитатели ближайших пятиэтажек видели его в основном по пути к мусорной площадке. В пятницу, 2 августа, рисунка на привычном месте не оказалось. Вместо него на стене объекта Россвязи белел прямоугольник свежей краски.

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Сергей отмечает, что нареканий от соседей за всё время не слышал, живопись радовала. Его слова подтверждает и портал «Наш Петербург», который за последний год не сохранил ни одной жалобы на деревенские виды. В администрации Невского района также не припомнили, чтобы рисунком возмущались. Однотонность стене возвращали работники районного отдела благоустройства.

Притаившаяся за мусорной площадкой пастораль может считаться долгожителем среди стрит-арта. Обычно работы уличных художников исчезают со стен в течение нескольких месяцев, жизнь некоторых длится считаные дни.