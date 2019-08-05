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05.08.2019 20:44
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Два раза прицелился, на третий воткнул. Что оперативник ФСБ хотел карабином извлечь из петербуржца Саликова

Изуродованный при обыске Игорь Саликов дал публичные показания против старшего лейтенанта Ильи Кирсанова. Дело о пытках робко пытались засекретить по медпоказаниям, но потерпевший настоял на огласке.

Два раза прицелился, на третий воткнул. Что оперативник ФСБ хотел карабином извлечь из петербуржца Саликова

"Фонтанка.ру"

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд провел 5 августа первое слушание по делу о превышении должностных полномочий оперативником регионального УФСБ, обвиненным в использовании карабина точно не по назначению. Илья Кирсанов категорически отрицает вину и дает понять, что Саликову веры нет.

В суд Кирсанов приехал сам, он находится под подпиской о невыезде. 58-летний Саликов имеет свое дело, о слежке за бывшей женой и организации секс-унижения ее молодого любовника. Он сидит в следственном изоляторе. Конвой запаздывал, и адвокат потерпевшего Андрей Зломнов разбавлял ожидание революционными разговорами: «Неженатый президент – явление отрицательное».

Кирсанов – упитанный молодой человек 26 лет, в костюме, с парфюмом дальнего действия, растительность облагорожена в барбершопе.

Саликов выглядел исхудавшей репликой Солженицына.

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«Я писал книгу, – вспомнил он события 7 мая 2018 года. – Уснул в четыре утра. Через пару часов ко мне ворвались. Здоровяк в балаклаве лупил по мне сквозь одеяло дубинкой, приказывал встать. Стащил с кровати, как кота помойного. Я подумал – ограбление».

По словам Саликова, Кирсанов выдал себя голосом и жаждой.

«Наверное, устал дубиной махать и снял маску, воды попить», – уточнил потерпевший.

От хозяина требовали признаться в сексуальном насилии над любовником жены, который оказался стажером следователя.

Начинающий писатель ставить подпись под текстом явки с повинной не стал.

«Кирсанов называл меня «Марьиванной», сексуальным меньшинством на букву «п», обещал сделать из меня девушку, уронил на пол лицом вниз, взял из оружейного сейфа карабин «Тигр», примостил к ягодицам, пару раз прицелился и на третий проткнул почти насквозь. Пригвоздил как майского жука», – не сразу нашел подходящее сравнение Саликов.

«Оперативно-профилактическая» работа по склонению подозреваемого к сотрудничеству была проведена без свидетелей. Когда Саликов заорал от боли и притом матом, примчались следователь и понятые, за ними – скорая помощь.

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– Врачу я сказал, что Кирсанов изнасиловал меня ружьем, – вспомнил Саликов.

– Прямо так и сказали? – поморщился прокурор.

– Ну да.

– А Кирсанов что?

– Помажьте, говорит, ему йодом, и до свидания.

– А врач что?

– А что деревенский доктор может противостоять этим людям с ПэЭм на боках? Вздохнула: надо ехать в больницу. Они [следственно-оперативная группа] реально испугались. Очевидно, задача у них была испортить мне задний проход и отправить за решетку. Но товарищ перестарался.

Саликов перенес восемь операций. Военное следствие думало. В середине августа – через три месяца – прошел осмотр места происшествия, в октябре провели проверку показаний Саликова.

Кирсанов вину не признает категорически. Пробитых внутренностей не отрицает, но, по его мнению, это случилось без его участия.

«Мы не согласны, что именно Кирсанов нанес телесные повреждения. Кто и при каких обстоятельствах, мы пока не будем говорить, – разъяснил позицию адвокат Павел Пономарев. – Все обвинение строится на показаниях Саликова, его домработницы Соколовой, которая является зависимым от него лицом, и засекреченного свидетеля Дудышева. Мы знаем, что это сослуживец Кирсанова».

Пономарев задался целью посеять сомнение в способности потерпевшего говорить правду. Данные им в разное время показания содержат противоречивую палитру описаний того, что Кирсанов делал дубинкой с Саликовым: избивал, лупил, поглаживал, подталкивал, трогал.

Сопоставление материалов выводило потерпевшего из себя, а Кирсанова – веселило. Он без стеснения поворачивал голову к клетке и не скрывал, как показалось, ехидного превосходства.

«Че ты смеешься? – не выдержал Саликов. – Такой смелый, смотрю. Сидишь и глумишься».

Выпад на повышенных тонах не остался без внимания судьи Юрия Смирнова. На замечание потерпевший отреагировал залпом помощнее.

«Я присмотрелся, ваша честь, к его занятиям: проехаться по своим делам, в «Гинзе» выпить, потом на Южную дорогу в «Зима-лето» с девочками, – выпалил Саликов на одном дыхании, видимо, пока не прервали. – И дом мне разгромил. Ему бы ларьки охранять, а не в ФСБ работать».

Лицо Кирсанова задвигалось. То ли из клетки ненормальный вещал, то ли в прошлом легенда Невского проспекта.

После случая с Саликовым старший лейтенант остался на службе. Госбезопасность Петербурга дала ему дотянуть до конца контракта, расстались они по взаимному согласию в июне 2019 года.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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