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Строительство
Публикуется на правах рекламы
08.08.2019 10:00
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Строим будущее. Миссия выполнима!

Строим будущее. Миссия выполнима!

shutterstock.com

Строитель – одна из самых важных и мирных профессий. Ещё на заре цивилизации люди создавали для себя жилища. В наше время в строительной отрасли задействованы миллионы человек. 

Плоды их трудов – не только жилые дома, но и школы, больницы, заводы, дороги, парки и стадионы. И всё-таки, в первую очередь, предназначение строителя – обеспечить людей качественным жильём. Эту миссию 25 лет выполняют специалисты петербургской строительной компании «Терминал-Ресурс». Застройщик ведёт комплексное освоение территории в Пушкинском районе. Здесь, в рамках проекта «На Царскосельских холмах», возводятся малоэтажные жилые комплексы повышенной комфортности.

Во времена Екатерины Второй на пути следования царской семьи в летнюю резиденцию в Царском селе располагались «образцовые» деревни. В продолжение исторических традиций новые жилые кварталы получили название «Образцовые». Они построены по кирпично-монолитной технологии из современных сертифицированных материалов. В домах установлены бесшумные швейцарские лифты, тёплые полы, газовые котельные, выполнено панорамное остекление. Сданы и заселены первые три жилых комплекса, в августе 2019 года ключи от новых квартир получают новосёлы «Образцового квартала 4». С опережением сроков возводятся ЖК «Образцовый квартал 5» и «Образцовый квартал 6».

Во второе воскресенье августа профессиональный праздник отмечают представители всех строительных специальностей: архитекторы, геодезисты, проектировщики, инженеры, монтажники, каменщики, кровельщики, штукатуры, сварщики. 

Сотрудники компании «Терминал-Ресурс» поздравляют своих коллег и партнёров! Крепкого здоровья, плодотворной работы, интересных идей и удачных проектов!

Вместе мы строим дома для счастливой жизни и создаём привлекательный вид любимого города.

Готовые и строящиеся квартиры в Пушкинском районе: ООО «Терминал-Ресурс», Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива». Тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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Новости компаний
shutterstock.com
08.08.2019 10:00

Строим будущее. Миссия выполнима!

Строитель – одна из самых важных и мирных профессий. Ещё на заре цивилизации люди создавали для себя жилища. В наше время в строительной отрасли задействованы миллионы человек.
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