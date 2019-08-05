«Его никто не звал, он как-то сам прилип». Фанатов «Зенита» снова обвиняют в расизме

На матче с «Краснодаром» от фанатов «Зенита» ждали какой-нибудь реакции на покупку темнокожего Малкома. Однако игра прошла, казалось, без громких заявлений со стороны «Виража». На следующий день зарубежные СМИ все-таки нашли повод обвинить петербургских болельщиков в расизме

скриншот трансляции

Бразильский полузащитник Малком перешел в «Зенит» 2 августа. В тот же день фанаты петербургской команды намекнули на то, что не особо рады этому трансферу. В соцсетях объединения болельщиков «Ландскрона» появилась такая запись: «В Зените Дзюба, в Зените Филип, его никто не звал, он как-то сам прилип». Следующая игра против «Краснодара» внезапно разожгла эту историю до мирового масштаба.

Малком дебютировал за «Зенит» на 71 минуте матча 4 тура чемпионата РПЛ против «Краснодара». Трибуны встретили его овацией. Но к тому моменту на фанатском секторе успел появится два небольших, явно «самопальных» баннера. На одном было написано «Спасибо руководству за верность традициям». На другом «RIP Селекция 12».

Одними из первых на эти плакаты обратили внимание журналисты британского таблоида The Sun. На следующий день после матча издание опубликовало заметку под заголовком: «Поклонники «Зенита» протестуют против подписания чернокожего игрока с шокирующим расистским баннером».

В самом тексте цитата с баннера приводилась дословно, однако в соцсетях намеки петербургских болельщиков моментально приобрели более конкретное содержание. В итоге даже менее таблоидное чем The Sun французское издание L'?quipe приводило уже совершенно другой текст: «Сохраняйте наши традиции и не подписывайте черных игроков». Вскоре заметку отредактировали, но именно этот вариант по понятным причинам получил наибольшее распространение среди пользователей зарубежного Твиттера.

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Зарубежные СМИ: Малком стал жертвой расистов.



Крупные западные СМИ не обошли стороной баннер «Спасибо руководству за верность традициям», вывешенный на фанатском секторе «Зенита». pic.twitter.com/ISgqj8Hkc0 — ФК ЗЕНИТ//FC ZENIT (@United65581788) 4 августа 2019 г.

К понедельнику дошло до того, что официальный аккаунт родного клуба новичка «Зенита» «Коринтианс» сделал репост скандальной новости и высказал слова поддержки своему воспитаннику – «Мы с тобой, Малком».

В российских СМИ история отразилась новым сюжетным твистом. РИА Новости со ссылкой на «весьма осведомленного и близкого к окружению Малкома» человека написали, что из-за расистских проявления со стороны фанатов бразилец может покинуть клуб уже в январе. «Зенит» поспешил максимально сгладить углы. Было опубликовано видео того, как 55 тысяч зрителей «Газпром Арены» поприветствовали Малкома, когда он выходил на замену во втором тайме.

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А уже после окончания матча Малком подошел к тому самому виражу и поприветствовал фанатов. Те дружелюбно ответили ему.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подчеркнул, что конфликт абсолютно выдуман.

«Не было никакого конфликта. Западные СМИ в очередной раз вбрасывают фальшивую информацию. К сожалению, это не только в спорте происходит», – заявил Медведев.

По данным «Фонтанки», к двум скандальным баннерам имеет отношение довольно небольшая группировка внутри фанатского движения «Зенита». Примечательно, что баннеры провисели всего несколько минут, после чего их убрали сами же фанаты. С авторами, по информации «Фонтанки», обещают провести «воспитательные беседы». Большинство же болельщиков с виража уже давно относятся к темнокожим футболистам в команде терпимо.

Манифест под названием «Селекция 12» опубликовали фанаты «Зенита» еще в 2012 году. Отдельный пункт в нем действительно был посвящен темнокожим футболистам:

«Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчёркивающая идентичность клуба и ничего больше. Благодаря её сохранению «Зенит» в футбольном мире имеет собственное лицо наряду со считанным количеством футбольных клубов, также поддерживающих данные устои.

Мы – как самый северный клуб из больших европейских городов – никогда ментально не были связаны с Африкой – впрочем, как и с Южной Америкой или Австралией и Океанией. Мы совершенно ничего не имеем против жителей этих и любых других континентов, но при этом хотим, чтобы за «Зенит» выступали, прежде всего, близкие нам по духу игроки. Сейчас же «Зениту» чернокожие футболисты навязываются чуть ли не силой и это вызывает только обратную реакцию».

Дискуссия на тему «есть черный в цветах «Зенита» идет уже много лет.

«Никогда в «Зените» не было черного игрока, потому что это было желание руководства. Не знаю причин, но руководство этого не хотело. Всегда, когда я начинал говорить об этой проблеме, – мы просто договаривались, что «Зениту» это не надо», – рассказывал в 2011 году в интервью BBC Властимил Петржела, тренировавший «Зенит» с 2003 по 2006 года.

Тем не менее темнокожих футболистов в истории петербургской команды было не так уж и мало. В 2014 году московская пресса также стала раздувать скандал о протестах болельщиков «Зенита» в связи с покупкой Рондона. Сообщалось, что около 20 фанатов якобы собираются демонстративно выбросить абонементы на «Петровский». Однако лидеры виража тогда опровергли «Фонтанке» любые акции протеста.

«Для нас Рондон — индеец, такой же, скажем, как Уго Чавес», – говорил тогда Александр Румянцев, известный как Макасин.

Тот же бывший нападающий «Зенита» Халк неоднократно говорил, что в начале своей карьеры в России ему приходилось сталкиваться с проявлениями расизма, но это происходило исключительно в выездных матчах, а в последние годы и вовсе сошло на нет.

– Случаи расизма были лишь на стадионах, – рассказывал бывший футболист «Зенита» Халк в 2018 году в интервью «Спорт-Экспрессу». – Таким образом фанаты пытаются вывести из себя лучшего игрока соперника, заставить его потерять концентрацию. Это всего лишь провокация. Позже такого не случалось. Уже за год до ЧМ не видел никакого расизма.

– Я слышал много историй, но за все 4,5 года (которые провел в «Зените» – ред.) какого-то открытого проявления расизма не встречал, – говорил уже другой экс-футболист «Зенита» Витсель в интервью китайскому «Спутнику». – Пару раз во время игры у нас возникали проблемы, но это нельзя назвать расизмом. Это происходит везде – и в Испании, и в Великобритании. Я не согласен с тем, когда говорят, что в России есть расизм.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»