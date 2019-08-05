По «дороге в Токио» инвентарь не выдерживает

Трое ведущих петербургских бадминтонистов-колясочников активно готовятся к участию в квалификационном отборе Road to Tokyo 2020 в преддверии Паралимпийских игр. Настолько активно, что не выдерживает инвентарь. На новый из бюджета деньги выделить нет возможности, поэтому спортсмены обращаются за помощью.

На Паралимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио, парабадминтон будет представлен впервые. Для ведущих петербургских парабадминтонистов – Лилии Прокофьевой, Константина Афиногенова и Юрия Сорокина – эта «дорога в Токио» является реальностью. Сейчас они готовятся и участвуют в квалификационном отборе Road to Tokyo 2020.

Road to Tokyo 2020 – это период с января 2019-го по март 2020 года, когда паралимпийские спортсмены выступают на решающих турнирах, зарабатывают рейтинговые очки и борются за лицензии, чтобы исполнить свою заветную мечту – выступить на летних Паралимпийских играх.

Ближайший турнир пройдёт в Швейцарии с 18 по 25 августа. Лилия Прокофьева, Константин Афиногенов и Юрий Сорокин активно готовятся. Тренируются так, что не выдерживает даже инвентарь – регулярно перетягиваются струны, меняются намотки на ракетках, но и они быстро выходят из строя, а впереди ещё много ответственных состязаний.

Чтобы бадминтонисты могли эффективно и беспрепятственно продолжать выполнять свою работу и идти к цели, им необходим новый дополнительный инвентарь. Примерная общая стоимость – 112 000 рублей. К сожалению, бюджет Санкт-Петербурга на 2019 год уже распределён, и средства не могут быть выделены на этот запрос спортсменов (о том, как оказывается поддержка петербургским паралимпийцам, «Фонтанка» подробно рассказывала).

Ребята не понаслышке знают, как преодолевать сложности (у всех троих приобретенная инвалидность в результате случайного стечения обстоятельств) и находить силы не только двигаться дальше по жизни, но и вкладывать их в профессиональный спорт.

Лилия Прокофьева пришла в парабадминтон в 2011 году. За её плечами многочисленные награды, но особенно ей запомнился чемпионат Европы 2014 и 2016 годов. Константин Афиногенов начал активно заниматься бадминтоном на колясках в 2015-м, после блистательной карьеры в большом теннисе (нагрузки которого не позволили спортсмену продолжить выступления с травмированным локтем). В арсенале Кости есть золото Макабиады XX (международные спортивные соревнования по образцу Олимпийских игр) и награды других крупных международных чемпионатов. Юрий Сорокин занимается парабадминтоном меньше, чем коллеги по сборной, но уже спустя три недели после начала первых тренировок принял участие в соревнованиях, а в июне 2018 года взял золото на чемпионате России и боролся в 1/4 финала на чемпионате Европы. Все это – усилия навстречу к одной мечте.

Сегодня Лилия, Константин и Юрий готовы бороться и за шанс, который позволит им представить Санкт-Петербург и Россию на Паралимпиаде 2020 года в дисциплине «парабадминтон», которая впервые будет представлена на Играх. Но для этого им нужна помощь.

Чтобы собрать необходимую сумму на инвентарь, Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» открыл сбор. Уточнить информацию можно у сотрудников фонда: тел. 8 (812) 983 72 21, эл. почта – info@fondopora.ru.