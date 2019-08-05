Дорожники доделали проспект Авиаконструкторов за 144 млн рублей

Ремонт проспекта Авиаконструкторов завершился. 3 км дороги компания «ВАД» привела в порядок за 144 млн рублей. Об этом 5 августа сообщил городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Как отметили в ведомстве, новый асфальт появился на 69,4 тыс. м2 проезжей части, а тротуары заменили на площади 1 тыс. м2. Кроме проспекта Авиаконструкторов, дорожники обновят дорожное полотно на улице Уточкина, участках улиц Шаврова и Долгоозерной, а также на 2,8 км Комендантского проспекта между Нижне-Каменской улицей и Комендантской площадью.

Напомним, что в этом году на ремонт дорог будет потрачено порядка 7 млрд рублей. Первоначально на эти цели было запланировано 5 млрд рублей, но чиновникам удалось дополнительно найти 2,4 млрд рублей для свежих адресов ремонта дорог. Основными получателями средств стали развязка на «Экспофорум», объекты компании «Пилон» и перенесенное строительство Южной магистрали.