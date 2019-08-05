В Невском районе охотничья собака укусила за лицо двухлетнюю девочку. Ребёнок играл на детской площадке

Двухлетняя петербурженка госпитализирована после прогулки в Невском районе города. В больницу с раной лица и сломанным носом её отправила собака без хозяина.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 5 августа, животное бросилось на ребёнка накануне вечером на площадке рядом с домом №80 по Дальневосточному проспекту. Агрессивный зверь был крупным, напоминал лайку. Мать девочки отметила, что владельца поблизости не было — но и бродячей собака, по всей видимости, не выглядела.

Пострадавшего ребёнка доставили к врачам с укушенной раной лица и переломом носа. «По факту произошедшего полицией проводится проверка», – уточнили в главке.