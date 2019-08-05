Беспричинно зарубивший сына топором петербуржец осужден на 15 лет. Он выпил лишнего

Белая горячка довела жителя Петербурга до колонии строгого режима, экспертиза сочла его вменяемым. Его сын не дожил до 12 лет.

О приговоре сообщает региональный Следственный комитет, заседание состоялось в Санкт-Петербургском городском суде 5 августа. 44-летний Сергей Бабенко был изолирован в октябре прошлого года, когда в квартире на Нарвском проспекте было найдено изрубленное тело ребенка и его вусмерть пьяный отец с топором в руках.

На голове и шее мальчика криминалисты насчитали 14 ударов топором. Судебно-психиатрическая экспертиза сочла, что Бабенко был в состоянии осознавать, что делает.