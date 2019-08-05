«В небе огромной высоты "гриб"». На территории воинской части в Красноярском крае произошел взрыв

Скриншот: /www.youtube.com/

Взрыв в поселке Каменка Красноярского края зафиксировали 5 августа около 14 часов по московскому времени.

«Пожар и взрыв произошли на территории воинской части в Красноярском крае, на место направлены автобусы для эвакуации», – сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу района.

В экстренных службах рапортуют об отправленных на место ЧП силах пожарных. Источник агентства рассказал, что взрыв произошел на артиллерийском складе.

В социальных сетях публикуют «огромной высоты «гриб», как после больших взрывов». Очевидцы сообщают также о сиренах, которые «завыли». Это подтверждается и видео, которые публикуют в Интернете.

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«Интерфакс» со ссылкой на свои источники пишет, что уже планируется эвакуация трех населенных пунктов, которые находятся вблизи от места ЧП. Врачи рассказали, что два человека с осколочными ранениями были отправлены в больницы.