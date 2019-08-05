Любовь к быстрой езде чуть не лишила самолет второго пилота. Жительница Пушкина накопила больше 100 штрафов ГИБДД

Молодой петербурженке пришлось раскошелиться почти на миллион рублей, чтобы расплатиться с долгами по штрафам ГИБДД, налогам и кредитам. Она оказалась действующим пилотом и была остановлена прямо перед рейсом.

Как сообщает 5 августа пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу, в отношении 26-летней жительницы Пушкина было возбуждено 127 исполнительных производств. Более ста из них – по штрафам ГИБДД, в основном за превышение скорости и неправильную парковку, причем в разных регионах России. Общая сумма штрафного долга превысила 130 тысяч рублей. Накопились у женщины и долги по налогам и кредитам. В общей сложности она задолжала 996 тысяч рублей.

Выполнять требования исполнительных документов женщина не спешила, на прием к приставам не являлась. Тогда ее ограничили в праве выезда за границу, и вскоре это принесло результат.

Оказалось, что должница является вторым пилотом одной из авиакомпаний. Она впервые отправилась рейсом за рубеж, но не смогла покинуть пределы пограничного поста. В тот же день женщина полностью выплатила и задолженность, и исполнительский сбор.