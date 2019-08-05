Не посадили. За притворство на 40 млн рублей суд в Петербурге оформил условные сроки для экс-менеджеров Сбербанка

Девять человек услышали приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере на заседании во Фрунзенском районном суде Петербурга 5 августа. Среди осужденных — пенсионерка с актерскими задатками.

О приговоре сообщает Горпрокуратура, все фигуранты дела, а их девять, получили условные сроки. Главными злодеями в истории с хищением со счета пенсионерки в Сбербанке 40 млн рублей суд счел супружескую пару — Анну Копитель и Тимофея Кобзева, они получили по четыре года. О валютном счете, которым много лет никто не интересовался, Копитель весной 2017 года рассказал бывший коллега, менеджер по обслуживанию VIP-клиентов Денис Алексеев (3 года условно). Сумма впечатлила мужа экс-служащей банка, и вместе они решили действовать.

Для реализации плана нужны были еще люди, а главным образом — пенсионерка. Нашлась желающая заработать среди друзей Кобзева — так в деле оказался замешан Антон Суконкин (2 года и 6 месяцев) и его теща Нина Лохматова (два года).

В банке Лохматову встречала клиентский менеджер Кристина Калашникова (3 года условно), документы также проверяла старший менеджер по обслуживанию Валерия Кардаильская. Она была единственной, кто не признал вину и согласился пройти полиграф, подпись под документами она назвала служебной небрежностью, но от трехлетнего условного срока ее это не уберегло.

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Разыграв на камеру видеонаблюдения спектакль с изучением паспортов и имитацией прочих необходимых операций, Лохматова вышла из банка, закрыв счет 89-летней Фаины Марковны, которую мошенники посчитали отправившейся на тот свет. Она получила четыре сберегательных сертификата на предъявителя, а позже и свою долю — 500 тысяч рублей. Обналичивал деньги Суконкин и его жена Наталья (2,5 года условно), за труды во время дележки в отеле в Репино им выдали по миллиону. Остальное между собой поделили банкиры.

Подозрительное в закрытии счета VIP-клиентки заметила служба безопасности банка, через год было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, к июню 2019 года оно дошло до суда.

Фаина Марковна здравствует, деньги ей вернули. В разговоре с «Фонтанкой» она интересовалась: «Ну что, посадили их всех?»