Смольный громит «Невский рынок». Арендатор не смог продлить договор с городом

Комитет по контролю за имуществом Петербурга демонтирует торговые павильоны «Невского рынка» на проспекте Обуховской Обороны, д. 75а, лит. А, Б, В, Д.

Как сообщили 5 августа в ведомстве, ранее город сдал участок площадью 6,5 тыс. кв. м. и расположенные на нем объекты нежилого фонда ЗАО «Агропартнер», но в 2018 году расторг договор.

Всего на территории рынка находятся четыре объекта капитального строительства: два 2-этажных и два 1-этажных кирпичных здания. Также на земельном участке размещены контейнеры, киоски, бытовки, контейнерная площадка, палатки, столы, стенды и три торговых павильона площадью 250, 340 и 330 кв. м.

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Предприниматели продолжили торговлю, несмотря на предписание ККИ освободить землю. В итоге чиновники снесли постройки. Объекты нежилого фонда будут переданы в комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга для дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот.

Бизнесу грозит привлечение к административной ответственности за самовольное размещение элементов благоустройства.