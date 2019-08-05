Генпрокуратура: Региональные власти искажают статистику по лесным пожарам

Власти регионов искажали данные о лесных пожарах, заявил 5 августа РИА Новости прокурор главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов.

«Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов… По Красноярскому краю проверка еще идет, по Бурятии таких случаев выявлено не было», – заявил представитель надзорного ведомства агентству.

По словам Федосова, из-за искажения данных федеральные власти и профильные ведомства не могли адекватно реагировать на угрозы. Кроме того, в проблемах прокурор обвинил волокиту — якобы из-за нее власти Приангарья не увеличили группировку для тушения возгораний, когда это было необходимо.

В прокуратуре считают, что недорабатывают и сотрудники правоохранительных органов — например, в Красноярском крае за прошлый год было возбуждено всего одно уголовное дело из-за поджога леса.

Напомним, ранее в МЧС заявили, что основной причиной лесных пожаров является «неосторожное обращение человека с огнем».