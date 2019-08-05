Происшествия
Генпрокуратура: Региональные власти искажают статистику по лесным пожарам
Власти регионов искажали данные о лесных пожарах, заявил 5 августа РИА Новости прокурор главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов.
«Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов… По Красноярскому краю проверка еще идет, по Бурятии таких случаев выявлено не было», – заявил представитель надзорного ведомства агентству.
По словам Федосова, из-за искажения данных федеральные власти и профильные ведомства не могли адекватно реагировать на угрозы. Кроме того, в проблемах прокурор обвинил волокиту — якобы из-за нее власти Приангарья не увеличили группировку для тушения возгораний, когда это было необходимо.
В прокуратуре считают, что недорабатывают и сотрудники правоохранительных органов — например, в Красноярском крае за прошлый год было возбуждено всего одно уголовное дело из-за поджога леса.
Напомним, ранее в МЧС заявили, что основной причиной лесных пожаров является «неосторожное обращение человека с огнем».
Справка:
В МЧС 5 августа сообщили о сокращении площади лесных пожаров до 2,4 млн га. На совещании в министерстве подчеркнули, что в целом с 30 июля площадь возгораний сократилась на 25%.
По данным Авиалесоохраны, на 5 августа в России действовал 171 лесной пожар. Всего огонь прошел более 2,3 млн га, больше всего пострадали Якутия, Красноярский край и Иркутская область.