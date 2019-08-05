В Москве арестовали трех участников несанкционированного митинга по делу о массовых беспорядках

Пресненский суд столицы принял решение арестовать трех человек по делу о «массовых беспорядках» на акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Ранее такую же меру пресечения избрали в отношении еще пятерых демонстрантов.

Первым суд рассмотрел арест 22-летнего левого активиста из Нижнего Новгорода Владислава Барабанова, который специально приехал в столицу для участия в митинге. Судья Екатерина Кириченко решила, что он может скрыться, оставаясь на свободе. Об этом 5 августа сообщает «Медиазона».

Молодого человека арестовали до 27 сентября. Мать Барабанова, которая присутствовала на заседании, назвала происходящее «жестоким цирком».

Вторым арестованным стал 22-летний студент МГТУ имени Баумана Даниил Конон, который пробудет в СИЗО два месяца. Сторона защиты настаивала, что обвинение в отношении молодого человека «не конкретизировано», а именно — в документах речь идет о правонарушении, совершенном группой лиц и студентом МГТУ.

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Во время рассмотрения дела Конона к слушателям присоединилась неудавшийся кандидат в депутаты Мосгордумы и юрист ФБК Любовь Соболь. Она отметила, что борьба продолжится, и предложила помощь. Мать задержанного потребовала вывести Соболь, что приставы и сделали.

Третьим на два месяца арестовали 25-летнего менеджера Сергея Абаничева, которого задержали третьего августа. Его обвиняют в том, что именно он якобы бросил банку в полицейского. Сам Абаничев вину не признает. Адвокат настаивает на отсутствии доказательств. Более того, сторона защиты указывает, что менеджер якобы «шел по другим делам», однако остановился поинтересоваться тем, что происходит в центре столицы. «Да, он бросил бумажный стакан, но он мог намусорить, а не нанести какой-то вред сотрудникам», – указал адвокат. Судью эти доводы не убедили.

Напомним, что 2 августа столичный суд заключил под стражу еще пятерых фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в Москве.