Наркобарон по кличке Коротышка пытался сбежать из тюрьмы, переодевшись собственной дочерью

Лидер бразильского наркокартеля Клаувино да Сильва по кличке Коротышка притворился собственной дочерью-подростком с помощью силиконовой маски и парика. Как пишет 5 августа The Guardian, таким образом преступник пытался бежать из тюрьмы Рио-де-Жанейро.

По данным издания, выдала Коротышку «нервозность». Наркобарон планировал оставить в тюрьме вместо себя дочь, сам он переоделся в ее одежду — узкие джинсы, бюстгальтер и розовую футболку с изображением пончиков и сердечка. Также преступник использовал силиконовую маску, черный парик и очки. Однако на выходе да Сильва все же вызвал подозрения.

Позже полицейские опубликовали видеозапись, на которой с Коротышки снимают очки и парик, а затем он уже самостоятельно избавляется от маски и женской одежды.

Сейчас полицейские выясняют, была ли 19-летняя дочь наркобарона соучастницей при побеге. Самого да Сильву перевели в отделение тюрьмы строгого режима. По версии следствия, Коротышка был одним из лидеров «Красной команды» – криминальной группировки, которая контролирует большую часть наркоторговли в Рио-де-Жанейро.