Водитель внедорожника не заметил «Чижика» и остановил трамваи на Косыгина

Частному трамваю «Чижик» снова досталось от автомобилистов в Красногвардейском районе Петербурга. Страдают и пешеходы: из-за ДТП встали трамваи к метро.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», около часа дня на проспекте Косыгина водитель автомобиля Mitsubishi подбил трамвай «Чижик». ДТП произошло на въезде в «карман» около перекрестка с улицей Передовиков.

Из-за аварии встали трамваи в сторону метро «Ладожская». «Уже 4 трамвая стоят, выбирайте другой общественный транспорт», – пишут в группе «Ладожская рулит! Красногвардейский р-н».

Трамвай «Чижик» уже не раз становился жертвой невнимательности владельцев легковых машин, хотя более проблемным участком, по словам автомобилистов, является заезд в «карман» на Косыгина после пересечения с Индустриальным проспектом. В начале июля там частный трамвай подбил редкий минивэн Toyota Previa. А за несколько дней до этого движению электротранспорта помешала припаркованная легковушка.