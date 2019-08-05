В МЧС нашли главную причину лесных пожаров

Основной причиной лесных пожаров в Сибири является «неосторожное обращение с огнем». Об этом 5 августа сообщили в МЧС.

«Проведенная авиаразведка показала, что большая часть очагов природных пожаров расположена вблизи дорог, что дает основание предположить основной причиной возникновения природных пожаров неосторожное обращение человека с огнем», – говорится в сообщении министерства по итогам селекторного совещания.

Отметим, еще неделю назад в МЧС причинами пожаров называли засуху, жару и сухие грозы.

Напомним, ранее стало известно о сокращении площади возгораний до 2,4 млн га. На совещании в министерстве подчеркнули, что в целом с 30 июля площадь пожаров сократилась на 25%.

По данным Авиалесоохраны, на 5 августа в России действовал 171 лесной пожар. Всего огонь прошел более 2,3 млн га, больше всего пострадали Якутия, Красноярский край и Иркутская область.