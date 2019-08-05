Поворот со смертельным исходом: на углу Пискаревского и Металлистов Mercedes задавил женщину

Под колесами автомобиля в Красногвардейском районе Петербурга утром 5 августа погибла женщина-пешеход. Со слов очевидцев, она шла по «зебре».

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 11:55 у дома 21 по Пискаревскому проспекту. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes, поворачивая налево с Пискаревского на проспект Металлистов, сбил 67-летнюю женщину-пешехода.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

По словам очевидцев ДТП, наезд произошел на пешеходном переходе. «Предварительно, женщина шла на зеленый. Мерс поворачивал, пропустил встречный поток и снес пешехода», – пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». «Обувь лежит недалеко от пешеходки, тело метрах в 15 точно», – добавляет участник группы Валентин.