Вместо северного сияния Петербург ждет потепление

Информация о северном сиянии в результате магнитной бури в ночь с 5 на 6 августа не подтверждается, однако расстраиваться петербуржцам и гостям города не стоит – уже во вторник в город вернется солнце.

Землю ночью 6 августа накроет магнитная буря силой G1, однако «речь о рекорде не идет». Об этом 5 августа «Фонтанке» заявили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН).

Всплеск прогнозируют на 4-5 часов утра, однако северного сияния, о котором пишут в социальных сетях, над Петербургом ждать не стоит. «Ответ скорее нет. Вероятность крайне мала», – отметили в ФИАН, добавив, что редкое природное явление не удастся увидеть и жителям более северных регионов России.

В петербургском Гидрометцентре «Фонтанке» рассказали, что если все-таки огни Авроры озарят небо Петербурга, то шанс увидеть их есть, так как ожидается ясная погода. «Завтра потеплеет», – обнадеживают синоптики. Так, согласно прогнозу Гидрометцентра, днем 6 августа столбик термометра поднимется до плюс 20 градусов Цельсия, а дожди если и будут, то лишь кратковременные.