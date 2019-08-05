Успеть за 20 дней. Ради упрощенного шенгена петербуржцы пошли в атаку на финский визовый центр

Чтобы получить финский в облегчённом порядке, петербуржцы приходят в визовый центр ещё до открытия. ВЦ и турфирмы зарабатывают на тех, кто ждать не хочет.

Сергей Михайличенко, Фонтанка.ру.

«Время ожидания составляет три-четыре часа. Если не хотите ждать так долго, можете воспользоваться залом повышенной комфортности на четвёртом этаже». Такой фразой встречают в визовом центре на Марата тех, кто только-только сошёл с эскалатора и упёрся в массу людей, которые, как и сотни других, 5 августа пришли подать заявление на финский шенген. Услугу предлагают за примерно за 8000 рублей — главное, принести загранпаспорт, страховку и фото сделают там же, анкету тоже заполнят. Но, учитывая ажиотаж, и там не гарантируют, что всё обойдётся 15 минутами.

Поток заявителей идёт нон-стоп, а очередь не уменьшается с 1 августа, когда МИД Финляндии заявил, что ровно через месяц будет требовать дополнительные документы — подтверждение платёжеспособности и плана поездки. 5 августа до новых требований оставалось 20 дней.

«Народ с половины седьмого утра занимать очередь. [Можно простоять] три часа, а если в восемь утра приходите — за час сдадите», – севшим уже к середине дня голосом поясняет представитель Мария, которая отлавливает клиентов на входе в ВЦ.

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«Люди поднимаются, их хватает на полчаса, а потом они возвращаются к нам», – подтверждает её коллега Евгения и тут же отвечает на вопрос подошедшей пенсионерки, которая интересуется, как попасть в социальную очередь: «Инвалиды и семьи с детьми в колясках — все в одной очереди, главное — достоять до пункта выдачи номерков, а там администратор вам поможет».

По текущему курсу 5 августа сам визовый центр берёт сервисный сбор 1990 рублей, консульский сбор – 2560 рублей. Страховку можно оформить и за 500 рублей, и за 2900 — всё зависит от срока условий. Фотобудка в самом ВЦ — 350 рублей. Ещё 5,50 евро по текущему курсу ЦБ возьмут за выдачу документов прайм-тайм — с 16:00 до 18:00.

За то, чтобы сдать документы без лишней траты времени, посредники берут от 200 рублей. Как правило, желающие получить шенген, предпочитают весь пакет: страховку, фото и помощь в заполнении анкеты. Так, в «Либерти страхование» избавить туриста от забот готовы за 5550 рублей, в «Евротур» – за 7000 рублей.

«Нет такого времени, когда меньше людей, постоянно очередь», – терпеливо объясняет охранник. По словам страховщиков, утренний наплыв чуть спадает к девяти часам утра.

Страховые компании и турфирмы, опрошенные «Фонтанкой», оценивают рост числа клиентов по-разному. Так, в ООО «Евротур» говорят о 40-процентном притоке, в ООО «Либерти Страхование» заметили двукратное увеличение.

Поток желающих получить финский шенген за последние пять дней вырос на 43%. По предварительным данным Генконсульства Финляндии в Петербурге, 5 августа было принято около 4000 тысяч визовых заявлений, тогда как 1 августа их было 2800, а 2 августа — 3600.

По словам гендиректора ООО «Евротур» Юрия Бобровича, это не предел.

«Если в июне-июле в визовом центре уже было плотненько, то сейчас яблоку негде упасть. Это еще все в отпусках, скоро новость дойдет до остальных, и заявителей будет ещё больше», – говорит бизнесмен. Однако, по его словам, паниковать не стоит — петербуржцы будут обращаться за финскими визами в прежнем ритме, как только привыкнут к новым требованиям.

«Те, кто ездит на один день, переживают, что финны будут требовать бронирования. Мы объясняем, что при поездке на машине достаточно будет предоставить свидетельство о регистрации ТС и маршрутный лист. Выписку из банка или справку с работы нетрудно сделать. Мы как туррынок понимаем, что ничего сложного в этом нет, но до людей это еще не дошло. Я считаю, что это совсем необременительно, но народ всего боится и хочет успеть подать документы на визу до 1 сентября. Эта ситуация напоминает сентябрь 2015 года, когда ввели отпечатки пальцев, все старались оформить до нововведения, потом был провал месяц, но сейчас все привыкли к этой процедуре. Думаю, и сейчас будет точно так же: люди примут правила игры и будут делать визы и ездить в Финляндию, как и раньше», – рассуждает Юрий Бобрович.

Как признаются в неофициальном разговоре представители другой фирмы-посредника, они ожидают, что после 1 сентября россияне будут выбирать страну для получения шенгена более целенаправленно: «Все всегда любили финнов, поток заявителей был плюс-минус одинаковым. Единственное, что не нравилось — это требование откатывать визу, чтобы число визитов в Финляндию было больше, чем в другие государства Шенгена. У других стран и одной поездки достаточно. Сейчас, когда финны введут такие же требования по документам, как у остальных участников соглашения, люди распределятся по другим консульствам. Виза в Эстонию сейчас, например, стоит примерно 8000 рублей, в Испанию — в районе 9000 рублей, во Францию — 9500 рублей, в Литву — 6100 рублей».

Как показал опрос «Фонтанки» среди клиентов визового центра, многие люди, пришедшие за финской визой до нововведения, пока не готовы сказать, будут ли запрашивать следующий шенген у другой страны. «Для меня приложить выписку из банка к заявлению не представляет никакой проблемы», – говорит Дмитрий. «Новые требования – это плохо. Нам визу в Финляндию было делать удобно. Раньше чаще в Финляндии, не только чтобы визу откатать, сейчас меньше. Ну, посмотрим, Прибалтика ещё есть», – рассуждает Вадим.

Яна Пруссакова,

«Фонтанка.ру»