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06.08.2019 10:00
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Собственность на «Царскосельских холмах»

Собственность на «Царскосельских холмах»

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В Пушкинском районе сдан ещё один малоэтажный жилой комплекс – «Образцовый квартал 4». С 1 августа застройщик «Терминал-Ресурс» передаёт дольщикам ключи. Следующий шаг к новой жизни – оформление собственности.

Право собственности на недвижимое имущество подлежит регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), ведущемся в Росреестре. Оформить квартиру в собственность —значит, внести сведения о новом владельце. В новом доме право собственности регистрируется после ввода объекта в эксплуатацию и постановки его на кадастровый учёт.

Подать документы можно как непосредственно в регистрирующий орган, так и в Многофункциональный центр (МФЦ). Понадобится следующий пакет документов. 1. Документ, удостоверяющий личность, или заверенная у нотариуса доверенность на оформление права собственности, выданная третьему лицу гражданином. 2. Договор долевого участия. 3. Инструкция по эксплуатации дома (выдаётся застройщиком). 4. Акт приёма-передачи в двух экземплярах. 5. Квитанция об оплате госпошлины. 6. Закладная банка и отчёт об оценке рыночной стоимости квартиры, если оформлена ипотека.  

 Ещё один вариант – подать документы через портал Госуслуг. В этом случае понадобится цифровая подпись. 

Оформление права собственности на квартиру обойдется в 2 тыс. рублей. Сумма делится в равных частях на количество собственников в договоре.

При ипотеке квартира останется в залоге банка до полного погашения долга – при регистрации будет наложено обременение. После возврата банку денежных средств с полагающимися процентами обременение снимается.

Сейчас собственнику недвижимости не выдают свидетельство. Подтверждением собственности является выписка из ЕГРН, заверенная подписью и печатью. 

Только зарегистрированную в установленном порядке собственность можно подарить, продать, оставить в наследство, то есть распорядиться ею на свое усмотрение. Собственником вы становитесь  с момента внесения записи в ЕГРН.

Готовые и строящиеся квартиры в отделе продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива», тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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