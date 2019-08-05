Собственность на «Царскосельских холмах»

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В Пушкинском районе сдан ещё один малоэтажный жилой комплекс – «Образцовый квартал 4». С 1 августа застройщик «Терминал-Ресурс» передаёт дольщикам ключи. Следующий шаг к новой жизни – оформление собственности.

Право собственности на недвижимое имущество подлежит регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), ведущемся в Росреестре. Оформить квартиру в собственность —значит, внести сведения о новом владельце. В новом доме право собственности регистрируется после ввода объекта в эксплуатацию и постановки его на кадастровый учёт.

Подать документы можно как непосредственно в регистрирующий орган, так и в Многофункциональный центр (МФЦ). Понадобится следующий пакет документов. 1. Документ, удостоверяющий личность, или заверенная у нотариуса доверенность на оформление права собственности, выданная третьему лицу гражданином. 2. Договор долевого участия. 3. Инструкция по эксплуатации дома (выдаётся застройщиком). 4. Акт приёма-передачи в двух экземплярах. 5. Квитанция об оплате госпошлины. 6. Закладная банка и отчёт об оценке рыночной стоимости квартиры, если оформлена ипотека.

Ещё один вариант – подать документы через портал Госуслуг. В этом случае понадобится цифровая подпись.

Оформление права собственности на квартиру обойдется в 2 тыс. рублей. Сумма делится в равных частях на количество собственников в договоре.

При ипотеке квартира останется в залоге банка до полного погашения долга – при регистрации будет наложено обременение. После возврата банку денежных средств с полагающимися процентами обременение снимается.

Сейчас собственнику недвижимости не выдают свидетельство. Подтверждением собственности является выписка из ЕГРН, заверенная подписью и печатью.

Только зарегистрированную в установленном порядке собственность можно подарить, продать, оставить в наследство, то есть распорядиться ею на свое усмотрение. Собственником вы становитесь с момента внесения записи в ЕГРН.

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