Война войной, а обед по расписанию. За полгода на улице Рубинштейна появилось шесть новых ресторанов

Конфликт жителей улицы Рубинштейна с барами не привел к массовому исходу общепита, как того опасались участники рынка, но зато способствовал развитию других ресторанных локаций. Такой вывод содержится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank, опубликованном 5 августа. Компания проанализировала рынок стрит-ретейла Петербурга в первом полугодии 2019-го.

Всего, по данным Knight Frank, на улицах Северной столицы в январе – июне открылось 164 новых ресторана (32% от общего числа новых объектов во встроенных помещениях). Число закрытий не сообщается. Но ротация составила 7%, что сопоставимо с итогами аналогичного периода прошлого года, отмечают аналитики.

Одним из самых главных событий первого полугодия стало противостояние между жителями улицы Рубинштейна и владельцами заведений общественного питания. Из-за него в конце 2018 года были закрыты бары Varvara и «Скобари», а уже в 2019 году – ресторан «Китайская квартира Брюса Ли» и кофейня Surf Coffee. Отчасти из-за сложившейся ситуации многие сети, например «Токио-Сити», McDonalds, «Контакт бар», не рассматривают в текущий период встроенные помещения в жилых домах, говорят в Knight Frank.

Но, вопреки опасениям участников рынка, общепит интерес к локации отнюдь не потерял: на главной ресторанной улице появилось шесть новых заведений, в том числе рестораны «MА» и Papaya и кафе турецкой кухни Turkish Street Food.

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Произошедшие изменения имели и положительный эффект, считают аналитики. Так, за полгода в сегменте общественного питания активно стали развиваться улицы Некрасова и Белинского, Басков переулок, говорят в Knight Frank.

Наибольшей популярностью пользовались заведения русской кухни. Так, в Басковом переулке начал функционировать ресторан Le Courage. На набережной Фонтанки одновременно начали свою работу два новых заведения – «Гусары» от создателей сети «Хачапури и вино» и «Фонтанка 30» от создателя «Рюмочная №1». Кроме того, были открыты рестораны «Мейерхольд» (Марсово поле, д. 7), Petrov-Vodkin (Адмиралтейский проспект, д. 6) и «Сафьян» (во дворе дома по Невскому проспекту, д. 88).

Активно появлялись заведения итальянской, грузинской и азиатской кухонь. На Каменноостровском проспекте, д. 40, открылась пиццерия американского формата Pizzeria 1\6. На Суворовском проспекте, д. 15, — итальянский бар Darmagi.

На Большом проспекте Петроградской стороны, д. 47, владельцы сети ресторанов Rustaveli открыли новый проект – Georgian Family. На Малой Садовой улице, д. 3, начал свою работу ресторан «Хачапури тетушки Марико».

На улице Жуковского после ребрендинга открылось кафе азиатского направления Yoki. На Гороховой улице, д. 31, появилось паназиатское кафе «Подай Пад-Тай». Известный ресторатор Аркадий Новиков запустил новый ресторан с азиатской кухней Nama (Ковенский переулок, д. 5).