Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+16°C
/ Завтра: +19
$ 65.05р
72.37р
15:38 05.08.2019
Расширенный поиск

Бизнес
05.08.2019 13:09
Печать

Война войной, а обед по расписанию. За полгода на улице Рубинштейна появилось шесть новых ресторанов

Конфликт жителей улицы Рубинштейна с барами не привел к массовому исходу общепита, как того опасались участники рынка, но зато способствовал развитию других ресторанных локаций. Такой вывод содержится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank, опубликованном 5 августа. Компания проанализировала рынок стрит-ретейла Петербурга в первом полугодии 2019-го.

Всего, по данным  Knight Frank, на улицах Северной столицы в январе – июне открылось 164 новых ресторана (32% от общего числа новых объектов во встроенных помещениях). Число закрытий не сообщается. Но  ротация составила 7%, что сопоставимо  с итогами аналогичного периода прошлого года, отмечают аналитики.

Одним из самых главных событий первого полугодия стало противостояние между жителями улицы Рубинштейна и владельцами заведений общественного питания. Из-за него в конце 2018 года были закрыты бары Varvara и «Скобари», а уже в 2019 году – ресторан «Китайская квартира Брюса Ли» и кофейня Surf Coffee. Отчасти из-за сложившейся ситуации многие сети, например «Токио-Сити», McDonalds, «Контакт бар», не рассматривают в текущий период встроенные помещения в жилых домах, говорят в Knight Frank.

Но, вопреки опасениям участников рынка, общепит интерес к локации отнюдь не потерял: на главной ресторанной улице появилось шесть новых заведений, в том числе  рестораны «MА» и Papaya и кафе турецкой кухни Turkish Street Food.

Реклама

Произошедшие изменения имели и положительный эффект, считают аналитики. Так, за полгода в сегменте общественного питания активно стали развиваться улицы Некрасова и Белинского, Басков переулок, говорят в  Knight Frank.

Наибольшей популярностью пользовались заведения русской  кухни. Так, в Басковом переулке начал функционировать ресторан Le Courage. На набережной Фонтанки одновременно начали свою работу два новых заведения – «Гусары» от создателей сети «Хачапури и вино» и «Фонтанка 30» от создателя «Рюмочная №1». Кроме того, были открыты рестораны «Мейерхольд» (Марсово поле, д. 7), Petrov-Vodkin (Адмиралтейский проспект, д. 6) и «Сафьян» (во дворе дома по Невскому проспекту, д. 88).

Активно появлялись заведения итальянской, грузинской и азиатской кухонь. На Каменноостровском проспекте, д. 40, открылась пиццерия американского формата Pizzeria 1\6. На Суворовском проспекте, д. 15, — итальянский бар Darmagi. 

На Большом проспекте Петроградской стороны, д. 47, владельцы сети ресторанов Rustaveli открыли новый проект – Georgian Family. На Малой Садовой улице, д. 3, начал свою работу ресторан «Хачапури тетушки Марико». 

На улице Жуковского после ребрендинга открылось кафе азиатского направления Yoki. На Гороховой улице, д. 31, появилось паназиатское кафе «Подай Пад-Тай». Известный ресторатор Аркадий Новиков запустил новый ресторан с азиатской кухней Nama (Ковенский переулок, д. 5).

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
05.08.2019 12:02

Проекты SetlGroup возглавили ТОП-10 самых покупаемых новостроек Петербурга

Жилые комплексы комфорт-класса от SetlGroup – «Чистое небо» и «Солнечный город» – стали самыми популярными проектами у покупателей в Петербурге во 2 квартале 2019 года.
02.08.2019 17:40

Банк «Санкт-Петербург» – команда высокой SUP-культуры

Корпоративная команда Банка «Санкт-Петербург» стала победителем в номинации «Самая яркая творческая презентация бренда» IV Международного фестиваля сапсерфинга «Фонтанка-SUP -2019»
«Аквилон Инвест»
02.08.2019 17:11

«Аквилон Инвест» запускает марафон скидок на квартиры в Санкт-Петербурге

В августе при бронировании и покупке квартиры в объектах холдинга «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге можно получить скидку до 19%*
ГК «Полис Групп»
02.08.2019 17:09

Корпусам ЖК «Полис на Неве» присвоены адреса

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга присвоил адреса корпусам жилого комплекса «Полис на Неве», который ГК «Полис Групп» возводит в Невском районе Петербурга.
Пресс-служба ТК "Невский Центр"
02.08.2019 12:20

Невский Центр запустил первый в своей истории витринный проект

1 августа торговый комплекс «Невский Центр» запустил первый в своей истории концептуальный витринный проект, над которым трудились студия ретейл-дизайна Ольги Болкуновой и дизайнер Янис Чамалиди. Концепция «Осенний лес» представит новые коллекции арендаторов ТК и подскажет идеи для образов.
Setl Group
02.08.2019 11:21

Setl Group выплатил 7-й купон по облигациям серии 001P-01

1 августа 2019г. ООО «Сэтл Групп» исполнило обязательство по выплате 7-го купонного дохода по облигационному займу серии 001Р (ISIN-код RU000A0ZYEQ9), размещенному в рамках Программы Биржевых облигаций общим объемом 25 млрд руб.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
01.08.2019 18:00

На «Царскосельских холмах» прибавление

Первого августа 2019 года началась передача ключей дольщикам жилого комплекса «Образцовый квартал 4». Объект построен и введён в эксплуатацию застройщиком ООО «Терминал-Ресурс» с опережением графика.
ГК «Полис Групп»
01.08.2019 15:16

Старт продаж новой секции ЖК «Полис на Комендантском»

ГК «Полис Групп» открыла продажи в новой секции 4 очереди ЖК «Полис на Комендантском».
фото предоставлено компанией ЦДС
01.08.2019 12:20

Более 100 региональных партнеров Группы ЦДС встретились в Санкт-Петербурге

Группа ЦДС провела III Ассамблею региональных партнеров, в рамках которой более 100 представителей агентств недвижимости из 45 городов России познакомились с новыми объектами застройщика.
фото предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»
01.08.2019 11:58

ГК «Ленстройтрест» – участник конкурса «Лидер строительного качества»

Группа компаний «Ленстройтрест» поборется за звание лидера строительного качества в номинации «Лучшие объекты социального назначения». На профильный конкурс выдвинут детский сад в виде сказочного замка, который расположен на территории финского городка «Юттери» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
ПСК
01.08.2019 11:39

ПСК обследует окружающую застройку вокруг будущего ЖК «Новый Невский»

ГК «ПСК» проводит обследование состояния конструкций зданий в радиусе 30 метров от места будущего строительства ЖК «Новый Невский» на Тележной ул., 32.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
01.08.2019 10:46

В Группе «Эталон» поздравили 7000-го покупателя с начала 2019 года

В преддверии профессионального праздника – Дня строителя – в Группе «Эталон» поздравили 7000-го покупателя с начала 2019 года. «Юбилейным» клиентом стала Надежда, которая приобрела квартиру в «Доме на Блюхера», строящемся в 12 минутах ходьбы от станции метро «Лесная».