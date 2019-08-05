Огненная подготовка к началу учебного года. В Петербурге тушили крышу Университета имени адмирала Макарова

Здание Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова загорелось в Петербурге 5 августа. Огонь вспыхнул над спортзалом, но без тренировок студенты не останутся.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, пожарных на Межевом канале, 6, где располагается один из корпусов университета, увидели незадолго до половины первого дня. Вереница приметных автомобилей припарковалась у дороги, сотрудники заливали кровлю, как отмечают очевидцы, спортивного зала.

В городском МЧС подтвердили, что во время проведения кровельных работ произошло возгорание. Огонь охватил два квадратных метра, дальше распространиться ему не дали. Учебный процесс ещё не начался, так что масштабной эвакуации не было.