Водитель заявил об угоне, чтобы избежать административного дела, и попал под уголовное

В Петербурге водитель заявил об угоне своей машины, чтобы не отвечать за «пьяную» езду и небольшое ДТП. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.

Как сообщает 5 августа прокуратура Петербурга, петербуржец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Mazda. На Васильевском острове он наехал на бордюр, а затем скрылся с места ДТП.

Мужчина припарковал автомобиль в другом месте и, чтобы избежать административной ответственности, сообщил, что его машину угнали. Через несколько дней он пришел в отделение полиции Василеостровского района и уже письменно заявил о хищении своей «Мазды».

В полиции обман раскусили, и теперь петербуржец обвиняется в заведомо ложном доносе. Уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ в отношении автомобилиста с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Василеостровский районный суд. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.