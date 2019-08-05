Следователи выяснили, откуда родом зацепер, погибший на крыше «Сапсана»

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность молодого человека, погибшего на крыше «Сапсана», который ехал из Петербурга в Москву. Об этом 5 августа пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Напомним, накануне «Сапсан» задержали почти на час из-за гибели на крыше поезда зацепера. После нее возникло возгорание. Следственный комитет проводит по этому факту проверку.

Собеседник РИА Новости уточнил, что погибшим оказался житель Подмосковья 2001 года рождения. При себе у него было «снаряжение профессионального зацепера», – рассказал источник агентства.