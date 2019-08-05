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Финляндия
05.08.2019 12:50
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Финскую визу в упрощённом порядке можно успеть сделать до конца августа. Оформление займёт три недели

При подаче документов на финскую визу на текущей неделе оформление займёт три недели. Об этом сообщает Генеральное консульство Финляндии.

Так, при обращении в визовый центр 5 августа забрать паспорт с шенгеном можно будет 26 августа, а сдав документы в пятницу, 9 августа, рассчитывать на готовую визу можно не раньше 30 августа. При этом подчёркивается, что даты – приблизительные и не гарантирующие выдачу визы в указанный срок.

С 1 сентября для жителей Петербурга, как и для всех остальных россиян, начнут действовать более жёсткие требования. К заявлению нужно будет предоставить документы, подтверждающие финансовую состоятельность и намерения. Как ранее пояснили в дипмиссии, «для однодневных поездок и шоп-туров достаточно будет приложить свой план поездки и/или билеты, либо какую-либо иную бронь».

1 августа в Хельсинки объявили, что приведут свои требования к пакету документов на визу в соответствии с тем, что запрашивают у россиян все остальные члены Шенгенского соглашения. Обновлённый список документов будет опубликован на сайте Визового центра Суоми на английском и русском языках в течение августа 2019 года. Новость об ужесточении требований вызвала 30-процентный рост числа заявителей в визовом центре Финляндии — петербуржцы стремятся успеть оформить шенген в упрощённом порядке, который не требует подтверждающих документов.

Виза в Финляндию. Объясняем, что изменилось и как теперь получать шенген

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