Драка ОМОНа с фанатами «Зенита» стала уголовным делом. Предполагаемый метатель камня задержан

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти после стычки ОМОНа с футбольными фанатами у стадиона «Газпром Арена». Для предполагаемого обидчика будут просить арест.

Как сообщает ведомство 5 августа, по подозрению в применении насилия к сотруднику Росгвардии задержан 24-летний мужчина. По данным следствия, в субботу, 3 августа, во время матча на стадионе на Крестовском острове он «умышленно и из хулиганских побуждений» ударил замкомандира оперативного батальона ОМОН.

«Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», – уточнили в СК. Предъявлять ему будут, по всей видимости, подбитый камнем глаз. Пострадавший всё ещё находится в стационаре больницы.

Как писала «Фонтанка», конфликт на матче «Зенит» — «Краснодар» разгорелся из-за тесноты и нехватки места для курения. Попытка расчистить территорию от заграждений загнала ОМОН в окружение, бойцы усмиряли болельщиков дубинками. После игры 17 человек получили административные протоколы. «Зенит» пообещал разобраться в причинах «кратковременной стычки».