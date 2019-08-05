СМИ: Нобоа пополнит колонию бывших зенитовцев в «Сочи»

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Кристиан Нобоа перейдет в «Сочи». Как сообщает 5 августа Metaratings.ru, стороны согласовали условия трансферного соглашения. Будет ли это полноценный переход или аренда, не уточняется.

Нобоа может стать 12-м игроком, ушедшим из «Зенита» этим летом, и 6-м зенитовцем, выбравшим для продолжения карьеры «Сочи» (бывшее петербургское «Динамо»).

Ранее команду покинули Эрнани («Парма»), Луиш Нету («Спортинг»), Андрей Панюков («Урал»), Клаудио Маркизио (пока без клуба), Ибрагим Цаллагов («Сочи»), Иван Новосельцев («Сочи»), Дмитрий Полоз («Сочи»), Эльмир Набиуллин («Сочи»), Андрей Мостовой («Сочи»), Александр Анюков («Крылья Советов»), Егор Бабурин («Ростов»).