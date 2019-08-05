Дворцовый переворот. Центробанк собирает активы Минбанка в Петербурге

Перешедший под контроль Центробанка Московский индустриальный банк реструктурирует свои петербургские активы. Семье его основателя Абубакара Арсамакова придется чем-то жертвовать, но землю «Самсона» влиятельные чеченские банкиры оставят себе.

Олег Харсеев/Коммерсантъ

ЗАО «Дворец на набережной», владелец особняка на Английской набережной, 8 (через стенку от офиса «Газпром нефти»), акционер Московского индустриального банка ликвидируется. Как и многие другие активы семьи Арсамаковых, это здание переходит под контроль менеджеров Центробанка.

Основатель ЗАО «Дворец на набережной» – Хамзат Арсамаков, племянник Абубакара Арсамакова. Петербургскому бизнес-сообществу он запомнился в первую очередь как экс-гендиректор мясоперерабатывающего завода «Самсон», оказавшийся в самой гуще жесткого (даже по петербургским меркам тех лет) конфликта вокруг активов комбината. Несмотря на политически и географически обширные итоги того скандала, Хамзату Арсамакову удалось сохранить за собой и за семьей активы комбината.

Часть земель так и осталась под контролем структур МИБ, а какие-то из них за несколько месяцев до краха банка нашли новых владельцев и уже начали застраиваться жильем. Однако Хамзату Арсамакову на 100% принадлежит ООО «М-17» (до июня 2018 года оно называлось «Мясокомбинат «Самсон»), на которое записаны примерно 2 га бывших угодий «Самсона». При этом само «М-17» с июня 2019 года также пребывает в стадии ликвидации.

Чеченские мотивы

«Дворцу на набережной» принадлежит около 8% акций МИБ, 30-го по размеру активов банка в России (319 млрд рублей). Как рассказал «Фонтанке» Хамзат Арсамаков, хотя он по данным базы СПАРК числится основателем компании с 2007 года, в реальности давно не контролирует компанию. Согласно выписке из Росреестра, в собственности ЗАО помимо крупного пакета МИБ также находится здание на Английской набережной, 8 (Галерная, 7А), площадью 2,8 тыс. м2.

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«Скорее всего, здание после ликвидации ЗАО «Дворец на Английской» просто перейдет банку», – предполагает Хамзат Арсамаков. Причем актив этот, можно сказать, проблемный — в суде рассматривается иск к «Дворцу на Английской» от орловской компании более чем на 500 млн рублей.

Кадастровая стоимость этого дома — около 100 млн рублей. Однако его рыночная цена может быть гораздо выше. Эксперт рынка недвижимости Екатерина Лапина указывает, что сейчас цены предложения на объекты от 1000 м2 на Галерной улице находятся в диапазоне 135-200 тыс. рублей за м2, правда, ни один из них не выходит фасадом на Английскую набережную. В случае со зданием МИБ цена предложения могла бы начинаться от 350 тыс. рублей за 1 м2, предполагает эксперт, то есть максимальная цена продажи офиса банка в теории могла бы доходить до 1 млрд рублей.

С советских времен там размещался ЛенжилНИИпроект, в 2000 году помещения перешли структурам холдинга «Интеррос», а затем — к компаниям Абубакара Арсамакова. Примерно с тех пор там располагается петербургский офис банка, из которого велось управление его местными активами. Знатоки истории могут усмотреть иронию в том, что именно особняк усмирителя кавказских земель князя Пашкевича-Эриванского стал штаб-квартирой одной из самых уважаемых чеченских семей.

Помимо комбината (как в плане управления недвижимостью, так, собственно, и мясопереработки) в сфере интересов Арсамаковых в Петербурге находились медицинские проекты, к примеру завод «Самсон-мед», туристический бизнес (уже закрытая фирма «Пегасус») и другие отрасли. Московский индустриальный банк традиционно имел сильные позиции в финансировании строительных проектов и промышленности. К примеру, в Петербурге Хамзат Арсамаков участвовал в процедуре перераспределения собственности на машиностроительном заводе «Арсенал».

За последний год МИБ избавился от нескольких крупных участков на территории «Самсона» Так, в августе 2018 года 3,5 га, предназначенные по ПЗЗ для размещения объектов делового назначения, перешли из владения банка к ООО «Интергрупп» Зураба Бисиева. Судя по номеру ИНН, отраженному в СПАРК, он земляк Абубакара Арсамакова. Другой участок, также в 3,5 га и с тем же функциональным назначением, в июле 2018 года достался ООО «Градстрой» еще одного уроженца Чечни Алика Сулейманова. Обе эти компании зарегистрировали на себя сайты, где говорится о планах построить на землях «Самсона» жилые комплексы.

Судя по данным Росреестра, у самого МИБ еще остались в собственности на Московском шоссе пул смежных участков по 1 га под строительство многоквартирных домов, еще один примерно такого же размера — под промышленность, а также более 2 га под коммерцию. Похоже, эти объекты, как и дворец на Английской набережной, также должны стать добычей менеджеров Центробанка.

Отделять мух от котлет

Какова судьба собираемых сейчас Центробанком активов семьи Арсамаковых — в целом понятно. «Возможный вариант, обсуждаемый нами, — создание специализированного закрытого паевого инвестиционного фонда, в который будут переведены проблемные активы банка. Далее этот фонд может быть выставлен на рынок на конкурсной основе с простым правилом: кто из организаций или банков, работающих с проблемными или непрофильными активами, даст Центральному банку больше recovery, тот и берет эти активы», — разъяснял еще весной зампред Банка России Василий Поздышев.

При этом земли «Самсона» Арсамаковы считают собственными, и менеджерам Центробанка они не должны достаться.

«Компания «М-17» – это моя личная собственность, и она ликвидируется за ненадобностью, после этого земля перейдет к учредителям, – говорит Хамзат Арсамаков. – Ни к кому никакого отношения она не имеет, это лично мое».

В отличие от других участков на территории комбината, его наделы не подходят для жилой застройки, поясняет предприниматель, по ПЗЗ их можно использовать только под объекты ЖКХ — подстанции или котельные. «Перевод их в жилую функцию — это длинная процедура. Потихоньку мы будем этим заниматься, вдруг получится, но пока перспектив нет», – говорит Хамзат Арсамаков.

Справедливости ради, стоит отметить, что документы, имеющиеся в распоряжении «Фонтанки», подтверждают его слова лишь отчасти. На «М-17» действительно был записан участок в 0,8 га в глубине территории комбината, предназначенный для размещения распределительных пунктов. Однако с февраля 2018 года он перешел, судя по выписке, в собственность предпринимателя Мирьям Бажаевой. Еще два совсем маленьких пятна по 300 м2 каждый — также можно использовать только под инженерные объекты. Но другие наделы Хамзата Арсамакова с точки зрения ПЗЗ вполне подходят под коммерческое освоение. Так, на самом крупном из них — 11 тыс. м2 с выходом на Московское шоссе — можно строить гостиницу. На других 4 тыс. м2 хоть сейчас можно размещать объекты розничной торговли, так же, как и на еще одном участке «М-17» в 3,5 тыс. м2.

Дырка от бублика

Прибывший в МИБ в феврале этого года десант из управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора отстранил от руководства Абубакара Арсамакова и всерьез занялся управлением активами. Спустя месяц уставный капитал был сокращен с почти 2,2 млрд рублей до 1 рубля. Причем регулятор ясно дал понять, что не испытывает доверия к чеченским банкирам, показавшим по итогам года чистый убыток в 3,6 млрд рублей.

«Проблемы банка были вызваны главным образом его глубокой вовлеченностью в финансирование неэффективных инвестиционных проектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью. В результате значительная часть активов банка утратила ликвидность и перестала приносить доход. Признание обесценения таких активов привело к резкому снижению капитала банка и нарушению предельных значений обязательных нормативов», — заявляли в ЦБ в начале года, начиная процедуру оздоровления.

После создания резервов по проблемным корпоративным кредитам банк по итогам 1 квартала 2019 года продемонстрировал рекордный убыток в 40 млрд рублей. Общая сумма докапитализации МИБ из средств ЦБ составляла почти 128 млрд рублей. А на прошлой неделе было официально объявлено, что в результате допэмиссии банк стал на 99,9% государственным.

При этом представители Фонда капитализации банковского сектора и Центробанка не стеснялись в выражениях в оценках работы прежних руководителей. Уже через пару месяцев управления Василий Поздышев заявил, что были обнаружены признаки нарушений при валютно-обменных операциях, а также «случаи финансирования заемщиков, которые юридически никакой связи с собственниками банка не имели, но по факту рассмотрения деятельности этих заемщиков есть признаки того, что они де-факто контролировались собственниками».

Дальше следовали обещания привлечь к исследованию финансового положения МИБ правоохранительные органы. Летом это обещание претворилось в жизнь, причем сразу по двум эпизодам. «Эти обращения связаны со схемными операциями, с выводом денег из банка, которые обнаружила временная администрация в банке», – объяснял Василий Поздышев.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»