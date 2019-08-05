Более 75 тысяч рублей на руки получают лишь 12% россиян. На высокие зарплаты могут рассчитывать нефтяники, банкиры, программисты и рыболовы

Зарплатой более 75 тысяч рублей на руки в месяц за вычетом НДФЛ в России могут похвастаться в 2019 году лишь 12 процентов работников. В большинстве случаев такой заработок говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения, сообщает 5 августа в своем исследовании РИА Новости.

За высокими зарплатами в стране стоит идти в сферу добычи полезных ископаемых, к которой относят нефтяников, газовиков и даже шахтеров. Почти 37% работников этой отрасли заявляют о высокой оплате труда.

Хорошие доходы в РФ имеют и банкиры. Почти 33% трудящихся в финансовой сфере РФ берут за свои услуги более 75 тысяч рублей в месяц. Также на высокую оплату труда можно рассчитывать в IT (27%).

В сфере «Рыболовство и рыбоводство» почти 34% работников также перешагнули месячную отметку в 75 тысяч рублей. Это связано с тем, что профессиональным рыболовством в России занимаются всего 100 тысяч человек.

Заработать, по всей видимости, не получится в легкой промышленности, где доля получающих менее 15 тысяч рублей достигла 30,6%. Также низкие зарплаты (менее 15 тысяч рублей) наблюдаются в образовании (23,9%) и сфере сельского и лесного хозяйства (23%).