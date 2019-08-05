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Общество
05.08.2019 12:27
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ВЦИОМ: Дачи всё ещё нужны россиянам для выращивания продуктов, но жителям двух столиц уже лишь для развлечений

Свой садовый участок за городом остаётся основным местом летнего досуга для россиян. Летом на дачу ездят 62% граждан РФ, сообщает 5 августа ВЦИОМ. 

Каждый пятый (20%) бывает на даче еженедельно. Ещё столько же граждан (21%) бывают на даче летом три-четыре раза. Восемь россиян из ста живут за городом практически весь июнь, июль и август. Чаще всего это молодёжь. Дача – основной дом летом для каждого третьего россиянина (32%) от 18 до 24 лет и для каждого четвёртого (27%) в возрасте до 34 лет.

Дача как источник производства собственных продуктов питания остаётся основой для 71% российских дачников. И эта константа не менялась с 2005 года (72%). В то же время растёт доля тех, кто предпочитает заниматься на даче декоративным обустройством. Сегодня этим занят уже каждый третий российский дачник (34%). В 2005 году сажать клумбы, делать газоны и пруды на своей «фазенде» был готов лишь каждый пятый гражданин (21%).

Каждый четвёртый (26%) едет на дачу за отдыхом и развлечениями. 14 лет назад за этим из города в своё садовое товарищество ехали лишь 18% граждан.

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«Тренд восприятия дачи как места для отдыха и развлечений (32% в 2005 г. против 56% в 2019 г.), а не ведения подсобного хозяйства с целью получения дополнительного дохода (60% в 2005 г. против 32% в 2019 г.), за последние 14 лет укрепился», – уточняет ВЦИОМ.

Самыми активными в этом смысле оказались жители двух столиц. 81% дачников из Москвы и Петербурга едут на дачу не за картошкой и огурцами. Дачу как место для реализации преимущественно хозяйственных целей чаще всего рассматривают жители российских городов-миллионников (47%) и населенных пунктов с населением до 100 тыс. человек (52%).

В целом по стране огородом на даче занят каждый третий россиянин (31%). Каждый четвёртый (26%) едет на дачу, чтобы «просто отдохнуть от дел». Ровно столько же граждан признались, что дача для них — это идеальное место для пикника и приготовления шашлыка.

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