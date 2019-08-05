Бывший главный автоинспектор сибирского города продал машину, которая была в угоне. Автомобиль он покупал в Петербурге

Бывший начальник отделения ГИБДД по городу Заводоуковску в Тюменской области Владимир Вдовин якобы продал местной жительнице и ее мужу машину, которая находилась в угоне. Об этом 5 августа пишет 72.ru.

Автомобиль Honda Civic был куплен за 419 тыс. рублей на местной автоярмарке. Но когда покупатели — жена и муж Ольга Собольникова и Александр Кащеев — приехали ставить ее на учет, то выяснилось, что номера на двигателе перебиты.

«Завели уголовное дело, провели экспертизу, оказалось, авто в угоне. Так мы остались без денег и без машины», — рассказала женщина изданию.

В полиции уточнили, что Вдовин приобрел автомобиль весной в Петербурге, в дилерском центре «Дакар». В МВД подчеркнули, что сотрудник вышел на пенсию за несколько месяцев до сделки.

«Не хочется опережать события. В настоящее время проводится расследование по данному факту и хотелось бы дождаться официальных результатов», — сообщил 72.ru сам Вдовин.