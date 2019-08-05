Проекты SetlGroup возглавили ТОП-10 самых покупаемых новостроек Петербурга

«Петербургская Недвижимость»

Жилые комплексы комфорт-класса от SetlGroup – «Чистое небо» и «Солнечный город» – стали самыми популярными проектами у покупателей в Петербурге во 2 квартале 2019 года.

Такие данные приводит портал «Новострой-СПб», основываясь на официальных сведениях Росреестра о количестве заключенных договоров.

Всего же в ТОП-10 городских новостроек вошли 6 проектов SetlGroup. Среди них – новые жилые комплексы высокого комфорт-класса, вышедшие на рынок в 2018 году: «Pulse на набережной» и «Стрижи в Невском» в Невском районе, «ArtLine в Приморском» в одноименном районе и «Статус у Парка Победы» в Московском. У каждого из них есть уникальные преимущества. Так, первые два проекта отличаются близостью к Неве и обладают отличными видовыми характеристиками. «ArtLine в Приморском» – жилой комплекс с общественным арт-пространством с веревочным городком для малышей и большой зоной workout. «Статус» возводится в престижном Московском районе, возле СКК и в шаговой доступности от Парка Победы. На территории жилого комплекса предусмотрена большая спортивная зона со стадионом и площадкой для занятий спортом на открытом воздухе.

Как и в первом квартале, городской ТОП-10 возглавил ЖК «Чистое небо» с 2347 сделками – он лидирует с большим отрывом от конкурентов.

На сегодняшний день в проекте «Чистое небо» введены в эксплуатацию 8 жилых домов, а также два детских сада. Первый из них, на 190 малышей, уже работает, а второй, на 190 мест с бассейном, запланирован к открытию этой осенью. SetlGroup строит третий детский сад на 220 мест с бассейном и общеобразовательную школу с двумя бассейнами на 1100 учеников.

Холдинг также обеспечивает проект внутриквартальными дорогами и магистралями общегородского значения. В июле текущего года завершилось строительство участка Комендантского пр. от Глухарской ул. до реки Каменки. Новая трасса длиной 900 метров представляет собой шестиполосную магистраль с местным увеличением до восьми полос.

Эксклюзивным брокером проектов SetlGroup выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations

ЖК "Солнечный город" – застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations

ЖК «Стрижи в Невском» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/strizhi

ЖК «Pulse на набережной» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/pulse-na-naberezhnoi

ЖК «Статус у Парка Победы» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/status-u-parka-pobedy

ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф