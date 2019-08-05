«Ни к медведю, ни к свинье лично ты не имеешь никакого отношения». Духовник женского монастыря в Москве рассказал, как общался с Чарльзом Дарвином

Протоиерей и духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря Москвы Артемий Владимиров рассказал о своем общении с покойным ученым Чарльзом Дарвином. На июльскую передачу телеканала «Спас» 5 августа обратило внимание издание Znak.com.

Священник сообщил, что беседа якобы происходила в Вестминстерском аббатстве в Великобритании, где похоронен Дарвин.

«Я вот недавно беседовал с Чарльзом Дарвином. Я не являюсь поклонником обезьяньей теории, поэтому мне как священнику было интересно поговорить. «Чарльз, как тебе там? — обращался я к надгробию. — Что ты скажешь сейчас, как тебе кажется, есть ли какие-то промежуточные звенья между видами — между зеброй и жирафом?» – рассказал Владимиров.

Как уверяет протоиерей, ответ не заставил себя долго ждать.

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«Что вы думаете я услышал? «Батюшка, не соблазняйся моей теорией, не от большого ума я эту гипотезу выдвинул, в которой сейчас раскаиваюсь. Ни к медведю, ни к свинье лично ты не имеешь никакого отношения», — якобы сказал Дарвин Владимирову.

В итоге духовник женского монастыря пожалел англосаксов и предложил транслировать передачи телеканала «Спас» в том числе на английском — видимо, чтобы и британцы могли узнать о спиритических сеансах общения священников с учеными.

Напомним, Чарльз Дарвин — создатель теории, согласно которой все живые организмы эволюционируют со временем и происходят от общих предков. Главным механизмом эволюции Дарвин считал естественный отбор, свою теорию он изложил в книге «Происхождение видов». В книге «Происхождение человека и половой отбор» ученый утверждал, что человек и обезьяны произошли от общего предка.