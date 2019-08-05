«Левада-центр»: Россияне считают, что власть в России сегодня коррумпирована в три раза сильнее, чем при Брежневе

Наибольшее число респондентов социологов «Левада-центра» среди характеристик современной российской власти называют её «коррумпированность». На эту отличительную особенность власти указали 31% опрошенных. При этом коррупцию как характеристику государства в позднюю брежневскую эпоху (конец 70-х – начало 80-х) сегодня назвали лишь 11% россиян. Об этом сообщается в исследовании на сайте НКО 5 августа.

Советскую власть при генсеке Леониде Брежневе «близкой к народу» сейчас считает каждый третий россиянин (29%). В то время как нынешний режим близким к народу считает лишь 8% граждан. Современную российскую элиту государственного управления 31% респондентов охарактеризовал как «далекую от народа, чужую».

Однако расхождения в оценках на законность и силу власти 40 лет назад и сегодня не столь велики. Советскую номенклатуру доандроповского периода «законной» назвали 20% россиян. На характеристику «законная» про нынешнюю власть указали 15% участников социологического исследования. Сильной власть начала 80-х считает каждый четвёртый россиянин (25%). В силу нынешнего режима верит 14% граждан.

Среди других характеристик брежневской эпохи россияне чаще других называли «авторитетная, уважаемая» (20%), «справедливая» (18%) и «бюрократичная» (27%). Современную власть России чаще прочего отметили как «непоследовательную» (18%), «недальновидную» (17%) и «паразитическую» (13%).

Реклама



Опрос был проведён в июне 2019 года среди 1605 россиян в 137 населенных пунктах 50 регионов РФ. АНО «Левада-центр» внесена в список «иностранных агентов» Минюста.