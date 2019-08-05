Цензура на истязания. На Лефортово подали в суд после прерванного рассказа жителя Петербурга о побоях

Столичный следственный изолятор № 2 по примеру петербургских Крестов стал ответчиком по иску правозащитников после вмешательства в их беседы с арестантами. Рассказать о происхождении травм на теле не смог фигурант дела о подготовке теракта на железной дороге между Москвой и Петербургом.



Исковое заявление члена общественной наблюдательной комиссии Евгения Еникеева Лефортовский суд Москвы зарегистрировал в конце июля, 5 августа на него обратила внимание газета «Коммерсантъ».



Ответчиком выступает СИЗО-2 ФСИН России и замначальника по режиму Николай Иванов, который, как утверждается, 25 апреля вмешался в разговор правозащитников с Фахраджоном Нозимовым. 42-летний фельдшер из Петербурга на тот момент ещё был в статусе обвиняемого в приготовлении крушения «Сапсана» в 2017 году и рассказывал о происхождении ушибов челюсти, ссадин и гематом на шее и левом ухе. Как утверждает Еникеев, замначальника по режиму Иванов прервал объяснение, указав, что информация отношения к содержанию в изоляторе не имеет.



Аналогичное исковое заявление ранее поступило администрации Крестов. В петербургском изоляторе правозащитникам не удалось услышать исповедь о содержании в «секретной тюрьме ФСБ» от фигуранта уголовного дела о теракте в метро Аброра Азимова.



Нозимов услышал свой приговор по делу о приготовлении к теракту 12 июля. За подложенный перед скоростным поездом «Сапсан» тормозной башмак ему и ещё шестерым назначили от 15 до 21 года лишения свободы.