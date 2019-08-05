ФСБ Петербурга мирно рассталась с оперативником, на обыске воткнувшим карабин в задний проход потерпевшего

Обвиненный в изощренном методе обыска и допроса оперативник УФСБ Петербурга Илья Кирсанов ушел со службы по взаимному согласию. Он дослужил до конца контракта и уволился незадолго до старта судебного процесса.

О безработном статусе Кирсанов заявил в Санкт-Петербургском гарнизонном военсуде, где 5 августа начали рассматривать дело экс-оперативника, воткнувшего карабин «Тигр» в задний проход петербуржцу Игорю Саликову.

«Кирсанов Илья Сергеевич, служба с 2009 года, офицером — с 2014-го, – сообщил он. – Уволен по истечении контракта в июне 2019 года. Госнаград не имею, в боевых действиях не участвовал».

Уход Кирсанова из УФСБ совпал с передачей уголовного дела о превышении должностных полномочий с применением насилия. По версии обвинения, в мае 2018 года оперативник, участвуя в следственных действиях в особняке в Выборгском районе Ленобласти, нанес телесные повреждения Саликову, приложив ствол карабина к заднему проходу и с силой надавив. Потерпевший перенес серию операций.

Кирсанов находится под подпиской о невыезде. Саликов доставлен в суд под конвоем. Он арестован по делу о неправомерном доступе к информации и сексуальном насилии. Его обвиняют в том, что он решил проучить молодого любовника своей жены, морально унизив его. Любовник оказался помощником следователя СКР.