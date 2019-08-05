«Огородное пугало». Петербургский художник установил камеру вместо головы скульптуре на Большой Пушкарской, испорченной вандалами

Уличный художник под псевдонимом Lonesome_Grass дополнил изувеченную вандалом два года назад статую юноши на доме Кирилловых в Петербурге. Он выразил протест против тотальной слежки, поместив камеру видеонаблюдения вместо головы скульптуры.

«Современное общество одержимо безопасностью. Камеры видеонаблюдения, рамки металлоискателей, выборочная проверка — но имеет ли вся эта безопасность хоть какой-то смысл, способна ли она остановить злоумышленников и вандалов? Очевидно, что нет», – так свою работу в Instagram представил сам художник.

По его словам, «наигранная защита» напоминает «огородное пугало», которое пугает только птиц. Он уверен, что меры безопасности создают неудобства простым гражданам.

Напомним, что каменный юноша на Большой Пушкарской лишился головы в 2017 году, когда 27-летний пьяный петербуржец решил напасть на него. Полицейским вандал рассказал, что причиной агрессии стало «выражение лица». Отбитую голову петербуржец позже подарил своему знакомому. Свою вину он признал.