«Нельзя оставаться равнодушными». Лиза Пескова высказалась об убийстве петербургской ЛГБТ-активистки Григорьевой
Дочь пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова призвала провести расследование действий группы «Пила», в списке которой фигурировала и убитая в Петербурге Елена Григорьева. Об этом она написала 5 августа в своем аккаунте в Instagram.
«Несмотря на внимание СМИ, правоохранительные органы не сделали ничего для того, чтобы найти создателей «игры» и привлечь их к соответствующей ответственности. <...> Я считаю, что расследование провести просто необходимо, потому что в ночь с 20 на 21 июля 2019 была УБИТА Елена Григорьева, первая женщина из списка!» – пишет Пескова (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала. — Прим. ред.).
#привсемуважении Весной 2018 появилась информация о «Пиле» – группе, организующей охоту на людей, среди которых представители меньшинств, журналисты редакции «Новой газеты» и «Русской службы Радио Свобода» и много других. ? На их сайте были опубликованы персональные данные людей, включая фотографии и адреса прописки или проживания их самих, их родителей, и друзей. Создатели предлагали нападать на людей и получать за это вознаграждения. Сайт несколько раз прекращал работу, но потом появлялся вновь. ? Несмотря на внимание СМИ, правоохранительные органы не сделали ничего для того, чтобы найти создателей «игры» и привлечь их к соответствующей ответственности. ? ??Сразу хочу сказать, что попытки найти пострадавших от рук организации ни к чему не привели, а случаев нападения, ПРЯМО связанных с этой группой зафиксировано не было. Тем не менее, я считаю, что расследование провести просто необходимо, потому что в ночь с 20 на 21 июля 2019 была УБИТА Елена Григорьева, первая женщина из списка! Расследование убийства продолжается, но нет никаких подозреваемых по делу, и убийцы все ещё на свободе. НИКАКИХ мер защиты не принято по отношению к другим людям из списка, хотя они снова и снова предоставляют доказательства о поступлении смертельных угроз в их адрес. ? Вы можете с неприязнью относиться к каким-либо меньшинствам, но к насилию над ни в чем невиновными людьми нельзя оставаться равнодушными (предугадывая комментарии – нет, я не считаю нормальным избиение всех подряд дубинками, и в принципе, любые виды насилия; и да, я совершенно не подумав как-то совершенно неправильно выразилась). Мы с @annamxchv можем вечно спорить на эту тему. Я буду ей объяснять, что я против пропаганды, против усыновления и т.п, а она будет до последнего убеждать меня в том, что в наше время это нормально. НО, мы сойдёмся на том, что неважно какой они ориентации, откуда, какой национальности! Прежде всего они живые люди, граждане РФ и обязаны быть защищены своим государством! Да вообще ничего не имеет значения, кроме того, что на глазах общественности людям поступают угрозы жизни и никто до сих пор ничего не сделал. Даже после первой жертвы. ? Смотрите ссылку в сториз. #остановитьПилу
По ее словам, насилие не должно оставаться безнаказанным. Дочь Дмитрия Пескова напомнила, что меры для защиты других людей из списка «Пилы» якобы не были приняты. Она полагает, что «никто до сих пор ничего не сделал», даже после убийства Григорьевой.
«Вы можете с неприязнью относиться к каким-либо меньшинствам, но к насилию над ни в чем невиновными людьми нельзя оставаться равнодушными. <...> Прежде всего они живые люди, граждане РФ и обязаны быть защищены своим государством!» – указала Лиза Пескова.
Справка:
Елену Григорьеву со следами удушения и восемью ножевыми ранениями нашли вечером 21 июля на Пулковской улице. Предположительно, время перед гибелью она проводила в компании пяти человек. Убийство пришлось на активизацию так называемых «гейхантеров» из движения «Пила против ЛГБТ». Григорьева попала в июльский список потенциальных жертв.
Соратники убитой уверены, что смерть оппозиционерки связана с ее деятельностью. В полиции подтвердили, что Григорьева жаловалась на угрозы. Фигуранты списка «Пилы» написали заявление в Следственный комитет и МВД РФ.
По делу Григорьевой были задержаны двое человек. 25 июня СК рассказал о задержанном подозреваемом — 38-летнем уроженце Киргизской республики. Чуть позже следователи заявили, что он дал показания на якобы настоящего убийцу. В Петербурге суд 1 августа заключил под стражу 28-летнего кладовщика Алексея Волнянко. По версии следствия, вечером 21 июля Григорьева выпивала в компаниях разных мужчин, а последним ее собутыльником оказался именно Волнянко.
На случай Григорьевой обратили внимание и в других странах. Так, МИД Германии потребовал прозрачного расследования ее убийства.