«Нельзя оставаться равнодушными». Лиза Пескова высказалась об убийстве петербургской ЛГБТ-активистки Григорьевой

Дочь пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова призвала провести расследование действий группы «Пила», в списке которой фигурировала и убитая в Петербурге Елена Григорьева. Об этом она написала 5 августа в своем аккаунте в Instagram.

«Несмотря на внимание СМИ, правоохранительные органы не сделали ничего для того, чтобы найти создателей «игры» и привлечь их к соответствующей ответственности. <...> Я считаю, что расследование провести просто необходимо, потому что в ночь с 20 на 21 июля 2019 была УБИТА Елена Григорьева, первая женщина из списка!» – пишет Пескова (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала. — Прим. ред.).

По ее словам, насилие не должно оставаться безнаказанным. Дочь Дмитрия Пескова напомнила, что меры для защиты других людей из списка «Пилы» якобы не были приняты. Она полагает, что «никто до сих пор ничего не сделал», даже после убийства Григорьевой.

«Вы можете с неприязнью относиться к каким-либо меньшинствам, но к насилию над ни в чем невиновными людьми нельзя оставаться равнодушными. <...> Прежде всего они живые люди, граждане РФ и обязаны быть защищены своим государством!» – указала Лиза Пескова.