Петербургский предприниматель на BMW с наркотиками дождался полиции на обочине трассы «Россия»

На федеральной трассе М-10 в Тосненском районе Ленинградской области задержали предпринимателя из Петербурга. В его BMW нашли 200 граммов наркотиков.

Как сообщает 5 августа 47News, 3 августа около девяти часов вечера внимание сотрудников патрульно-постовой службы привлек автомобиль BMW 320i, стоявший на обочине трассы «Россия» недалеко от поворота на посёлок Тельмана. За рулем машины был 37-летний предприниматель из Петербурга.

При осмотре в BMW нашли 40 полиэтиленовых пакетиков с порошком общим весом около 200 граммов. Вещество отправили на экспертизу, которая подтвердила подозрения полиции: в пакетиках был наркотик химического происхождения.

Водителя автомобиля задержали на основании статьи 91 УПК РФ. 4 августа в отношении него возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). По информации 47News, задержанный предприниматель пробовал себя в любительском футболе и играл за одну из университетских команд Петербурга.