Черчесов: Надеюсь, Дзюба подпишет новый контракт с «Зенитом», он заслужил

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал истекающий следующим летом контракт «Зенита» с нападающим Артемом Дзюбой. В эфире телеканала «Россия 24» наставник национальной команды заявил, что надеется на быстрое решение этого вопроса.

«Надеюсь, что этот вопрос решится, и мы не будем в газетах читать, что кто-то куда-то хочет, хочет получать больше или меньше. Другое дело, что своей игрой и отношением к делу он заслужил, чтобы все вовремя было сделано», – подчеркнул Черчесов.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что переговоры по контракту пройдут в зимний перерыв чемпионата.

Напомним, что в январе сообщалось, что приобрести Дзюбу пытался английский «Эвертон». В услугах 30-летнего россиянина якобы был заинтересован лично главный тренер клуба Марку Силва. Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.