Санкции не страшны: рубль начал отыгрывать падение. Доллар уже стоит ниже 65 рублей

Российская валюта укрепляется 5 августа. Один доллар стоит теперь меньше 65 рублей. Этому способствуют разъяснения от США по поводу влияния новых санкций.

По состоянию на 10:40 мск, доллар торгуется на Московской бирже по 64,9 рубля. На закрытии торгов на прошлой неделе его курс составлял 65,27 рубля. Снижается и курс евро: на 10:40 мск он стоит 72,18 рубля. В минувшую пятницу торги закрылись на отметке 72,46 рубля за евро. Укрепление началось после того, как Вашингтон разъяснил, что новые ограничения не охватят бонды российских госкорпораций и вторичный рынок.

В пятницу Госдеп объявил о втором пакете санкций против России из-за «дела Скрипалей». США будут выступать против предоставления любой ссуды или финансовой или технической помощи России международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд.