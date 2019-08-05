Движение по Московскому шоссе ограничено. Там начался ремонт за 41 миллион

На участок Московского шоссе от Софийского бульвара до реки Славянки вышли дорожники. Об этом 5 августа сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

В связи с ремонтом отрезка магистрали протяженностью 1,76 км до 8 августа будет ограничено движение в поселке Тярлево, на Московском шоссе от Софийского бульвара до реки Славянки, включая перекрестки с улицей Чистякова и Железнодорожной улицей. Общая площадь ремонта – 31,72 тыс. м2 проезжей части. Налогоплательщики заплатят за это 41,5 млн рублей. Деньги по контракту достанутся компании «Трест».

Напомним, что в этом году на ремонт дорог будет потрачено порядка 7 млрд рублей. Первоначально на эти цели было запланировано 5 млрд рублей, но чиновникам удалось дополнительно найти 2,4 млрд рублей для свежих адресов ремонта дорог. Основными получателями средств стали развязка на «Экспофорум», объекты компании «Пилон» и перенесенное строительство Южной магистрали.