Петербурженка потеряла сына в горах Кабардино-Балкарии. Вместе с друзьями он покоряет Эльбрус

Петербургская полиция привлечена к поискам молодого человека, который два дня не давал знать о себе родным. Вместе с девушкой и другом он продвигается по горному маршруту, и мобильный телефон — единственное средство связи.

Как стало известно «Фонтанке», 4 августа с просьбой о помощи в розыске человека в правоохранительные органы обратилась 41-летняя жительница посёлка Белоостров. Она рассказала, что её сын неделю назад отправился в горное путешествие: вместе с девушкой и другом вылетел в Минеральные Воды, откуда собирался выдвинуться на Эльбрус.

По словам матери, группа своё восхождение нигде не регистрировала, но исправно отмечалась у родителей. Так, 2 августа ребята в смс отчитались, что всё идёт хорошо, по намеченному маршруту продвигаются благополучно. Больше звонков и сообщений не было, а связь поддерживали только по телефону. Потерянному туристу 21 год, учится на факультете искусств СПбГУ, об увлечении альпинизмом и горными вершинами на странице в соцсети не рассказывает.

В МЧС по Кабардино-Балкарской республике уточнили, что за выходные эвакуировали румынского альпиниста, повредившего ногу на Эльбрусе, и троих москвичей, пострадавших при катании на квадроцикле на перевале Актопрак. Сообщений от терпящих бедствие петербуржцев не поступало.