За сутки Bitcoin подорожал на 9 процентов. Цена криптовалюты превысила 11 600 долларов

Среднерыночный курс Bitcoin 5 августа поднялся до отметки в $11 618. За прошедшие сутки первая криптовалюта подорожала на 9%. Стоимость монеты растет с 29 июля, когда она установила локальный минимум в $9265. С тех пор рост составил 25%.

Сейчас общая капитализация рынка цифровых денег находится на уровне в $306 млрд. Доля Bitcoin в индустрии достигла 67,7%. Общие объемы торгов составляют $57 млрд. Большинство монет из топ-100 рейтинга Coinmarketcap находятся в зеленой зоне, пишет РБК.

Цена Ethereum за последние 24 часа увеличилась на 5% и достигла отметки в $230. Курс токена XRP вырос на 3% и сейчас составляет $0,322. Стоимость Bitcoin Cash поднялась на 4%, до $343,5.