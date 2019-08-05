«Встреча» с огоньком. В Юнтолово ужин приятелей в кафе закончился стрельбой, удирали врассыпную

В Приморском районе Петербурга ищут посетителей кафе, мирный вечер которых перерос в разборку со стрельбой. На память о себе рассорившиеся приятели оставили три гильзы и чёрный внедорожник.



Как стало известно «Фонтанке», незадолго до девяти часов вечера 4 августа в полицию позвонила женщина и попросила разобраться с беспокойной парочкой, замеченной на выходе из кафе «Встреча» на Авиаконструкторов, 32. Внимание бар привлёк сначала звуками выстрелов, а потом вылетевшими из него мужчинами. Догонявший как будто держал в руках пистолет.



Приехавший на место наряд нашёл подтверждение в виде трёх гильз и записей с камер. Стрельбой в сторону соседа по столику якобы прервал недолгую беседу спортивный мужчина лет сорока, смуглый, черноволосый. Его визави, судя по видеозаписям, внешне отличался мало.



Очевидцы припомнили, что оба приехали на чёрной Audi Q7, но, как зафиксировали камеры, разбежались на своих двоих. Один – в направлении улицы Шаврова, другой скрылся в противоположной стороне. Автомобиль взят в лизинг компанией по строительству дорог «ЕвроХрос». Выходка, по всей видимости, обошлась без пострадавших: из больниц о подстреленных пациентах не сообщали. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.