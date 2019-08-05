В Петербурге задержали иностранца за сексуальный интерес к 13-летнему сыну знакомой

Во Фрунзенском районе Петербурга за принудительное свидание с мальчиком-подростком задержан 30-летний приезжий из Узбекистана. В противозаконном вовлечении ребёнка во взрослую жизнь мужчину обвинила землячка.



Как стало известно «Фонтанке» 5 августа, накануне около половины восьмого вечера в полицию обратилась 40-летняя сотрудница общепита с призывом разобраться с насильником, покусившимся на её 13-летнего сына. По её словам, на преступление пошёл знакомый, который, как и она сама, перебрался в Петербург из Узбекистана.



Общение с подростком происходило несколькими часами ранее в их квартире. Самого мужчину, как подсказала мать, найти можно на Серебристом бульваре. К вечеру 4-го его задержали, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.