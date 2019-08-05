«Коммерсантъ: Данные 70 тысяч клиентов отправленного на санацию банка попали в Сеть

База данных 70 тысяч клиентов Бинбанка, который в начале 2019 года в рамках санации был присоединен к «Открытию», попала в Сеть. Об этом 5 августа пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock.

По данным издания, каждая позиция из списка продается примерно за 5 рублей, за которые можно получить доступ к имени и фамилии клиента, его паспортным данным, телефону и адресу. Как сообщил основатель DeviceLock Ашот Оганесян, базу на днях продали «эксклюзивно в одни руки», и сейчас ее предлагают еще несколько продавцов.

Оганесян объяснил, что база собрана благодаря уязвимости, которую обнаружили в банке в апреле. Утечке подверглась информация клиентов, подававших заявки на получение карты «Эликсир». «После нашего сообщения в апреле банк закрыл уязвимость. Однако данные уже утекли», — заявил он.

Как сообщил газете источник, близкий к правоохранительным органам, с начала года в Москве из-за утечки средств лишились около сотни клиентов Бинбанка, сумма кражи с их счетов составила от 3 тыс. до 100 тыс. руб. В «Открытии» «Коммерсанту» заявили, что «проблемы с базой давно решены». Банк отметил, что число клиентов, пострадавших от мошенничества, не превышает несколько десятков, и более трети из них вернули похищенные средства.