«К сожалению, это не решается законами». Будущий спикер Рады рассказал про перспективу вернуть мир в Донбасс

Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир в Донбассе. Однако решить эту проблему законами не получится, считает он.

«Это одна из ключевых проблем в стране. Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами», — сказал Разумков в интервью газете «Коммерсантъ», которое опубликовано 5 августа.

Отвечая на вопрос об особом статусе Донбасса, Разумков сказал: «Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну». По словам Разумкова, такое желание у украинской стороны есть. «К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание», — сказал он.

Предоставление Донбассу особого статуса предусмотрено в минских договоренностях, достигнутых на переговорах в «нормандском формате». Действующий президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что выступает против предоставления особого статуса Донбассу.