СМИ: Арестован предполагаемый организатор организатора хищения 136 млн рублей сотрудниками ФСБ

Следствие установило одного из предполагаемых организаторов разбойного нападения сотрудниками Федеральной службы безопасности, в результате которого были похищены 136 млн руб.

Речь идет о бывшем сотруднике прокуратуры Константине Жарове, который в этом году освободился из колонии, сообщает 5 августа ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах и собеседника, близкого к следствию. В Щербинском суде Москвы агентству рассказали, что Жаров в 2016 году был осужден на восемь лет — также по статье о разбое. Позднее ему сократили срок наказания.

«Жаров получил 19 млн руб. за участие в разбое и был задержан силовиками, когда пришел за похищенными деньгами в банк, где они хранились в ячейке», — уточнил источник агентства. Еще один фигурант дела, Борис Караматов, объявлен в розыск. Об этом же ранее писал РБК.

Сотрудников спецподразделений ФСБ «Альфа» и «Вымпел», а также управления «К» службы экономической безопасности ФСБ задержали в Москве 5 июля. По данным следствия, сотрудники спецслужбы напали на безработного Александра Юмаранова, который собирался обменять 136 млн руб. на доллары в банке «Металлург». В отношении подозреваемых возбудили дело о обвинению в разбое (ч. 4 ст. 162 УК России). Несколько фигурантов признали вину.